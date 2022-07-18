Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'YKS' paylaşımı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
18 Temmuz 2022 Pazartesi, 14:13
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'YKS' paylaşımı
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, YKS sınav sonuçlarının açıklanmasına ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili gençler, sınavınızın sonucu ne olursa olsun sizleri çok sevdiğimi ve gelecek kaygısı taşımadığınız bir ülkeyi inşa etmek için mücadele ettiğimizi bilmenizi istiyorum. Sizler bizim baş tacımızsınız"


Kemal Kılıçdaroğlu CHP YKS
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