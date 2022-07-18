Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'YKS' paylaşımı

18 Temmuz 2022 Pazartesi, 14:13

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, YKS sınav sonuçlarının açıklanmasına ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili gençler, sınavınızın sonucu ne olursa olsun sizleri çok sevdiğimi ve gelecek kaygısı taşımadığınız bir ülkeyi inşa etmek için mücadele ettiğimizi bilmenizi istiyorum. Sizler bizim baş tacımızsınız"