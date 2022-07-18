Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'YKS' paylaşımı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, YKS sınav sonuçlarının açıklanmasına ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Sevgili gençler, sınavınızın sonucu ne olursa olsun sizleri çok sevdiğimi ve gelecek kaygısı taşımadığınız bir ülkeyi inşa etmek için mücadele ettiğimizi bilmenizi istiyorum. Sizler bizim baş tacımızsınız"
Sevgili gençler,— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 18, 2022
Sınavınızın sonucu ne olursa olsun sizleri çok sevdiğimi ve gelecek kaygısı taşımadığınız bir ülkeyi inşa etmek için mücadele ettiğimizi bilmenizi istiyorum. Sizler bizim baş tacımızsınız.
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