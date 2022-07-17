Trollerin paylaşımına CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tepki: 'Yine tutuştun Erdoğan...'
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, troller tarafından yapılan KYK borçlarına ilişkin paylaşım üzerinden AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Yine tutuştun, trollerle algı peşindesin Erdoğan; bir de aklınıza gele gele #TırnakçıKemal etiketi gelmiş" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KYK borçlarına uygulanan faizin silinmesine yönelik, "Gençlere sesleniyorum: Faizli KYK borçlarını ödemeyin! Bir sene içinde iktidara geliyoruz; sözünü verdiğim gibi, sizden sadece ana para talep edilecek, o da iş bulduğunuzda" ifadelerini kullanmıştı. Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının ardından troller harekete geçmişti.
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Yine tutuştun, trollerle algı peşindesin" ifadeleriyle tepki gösterdi.
Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Yine tutuştun, trollerle algı peşindesin Erdoğan. Bir de aklınıza gele gele #TırnakçıKemal etiketi gelmiş:) Merak etme, Bay Kemal takdir peşinde değildir. Faizlerin hepsini silin, geri ödemeyi iş bulma şartına bağlayın ve gençlerimiz rahatlasın. Tek bir kelime edersem namerdim!"
Yine tutuştun, trollerle algı peşindesin Erdoğan. Bir de aklınıza gele gele #TırnakçıKemal etiketi gelmiş:) Merak etme, Bay Kemal takdir peşinde değildir. Faizlerin hepsini silin, geri ödemeyi iş bulma şartına bağlayın ve gençlerimiz rahatlasın. Tek bir kelime edersem namerdim! pic.twitter.com/FHrddsx0Ga— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 17, 2022
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