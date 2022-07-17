Trollerin paylaşımına CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tepki: 'Yine tutuştun Erdoğan...'

17 Temmuz 2022 Pazar, 23:09

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KYK borçlarına uygulanan faizin silinmesine yönelik, "Gençlere sesleniyorum: Faizli KYK borçlarını ödemeyin! Bir sene içinde iktidara geliyoruz; sözünü verdiğim gibi, sizden sadece ana para talep edilecek, o da iş bulduğunuzda" ifadelerini kullanmıştı. Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının ardından troller harekete geçmişti.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Yine tutuştun, trollerle algı peşindesin" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Yine tutuştun, trollerle algı peşindesin Erdoğan. Bir de aklınıza gele gele #TırnakçıKemal etiketi gelmiş:) Merak etme, Bay Kemal takdir peşinde değildir. Faizlerin hepsini silin, geri ödemeyi iş bulma şartına bağlayın ve gençlerimiz rahatlasın. Tek bir kelime edersem namerdim!"