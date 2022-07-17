Trollerin paylaşımına CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tepki: 'Yine tutuştun Erdoğan...'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, troller tarafından yapılan KYK borçlarına ilişkin paylaşım üzerinden AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Yine tutuştun, trollerle algı peşindesin Erdoğan; bir de aklınıza gele gele #TırnakçıKemal etiketi gelmiş" dedi.

cumhuriyet.com.tr
17 Temmuz 2022 Pazar, 23:09
Trollerin paylaşımına CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tepki: 'Yine tutuştun Erdoğan...'
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KYK borçlarına uygulanan faizin silinmesine yönelik, "Gençlere sesleniyorum: Faizli KYK borçlarını ödemeyin! Bir sene içinde iktidara geliyoruz; sözünü verdiğim gibi, sizden sadece ana para talep edilecek, o da iş bulduğunuzda" ifadelerini kullanmıştı. Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının ardından troller harekete geçmişti. 

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Yine tutuştun, trollerle algı peşindesin" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Yine tutuştun, trollerle algı peşindesin Erdoğan. Bir de aklınıza gele gele #TırnakçıKemal etiketi gelmiş:) Merak etme, Bay Kemal takdir peşinde değildir. Faizlerin hepsini silin, geri ödemeyi iş bulma şartına bağlayın ve gençlerimiz rahatlasın. Tek bir kelime edersem namerdim!"


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