Yayınlanma: 23.08.2023 - 16:55

Güncelleme: 23.08.2023 - 16:55

Kırtasiye yardım başvurusunun ne zaman ve nasıl yapılacağı internette aratılıyor. Milyonlarca veli kırtasiye yardımı başvurusu için gözlerini yapılacak resmi açıklamaya çevirdi. Peki, Kırtasiye yardım başvuruları başladı mı? Kırtasiye yardım başvuruları ne zaman yapılacak? Kırtasiye yardım başvuruları nasıl yapılacak? İşte detaylar...

KIRTASİYE YARDIM BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

Eğitim ve Öğretim yardımı ödemeleri yılda bir defa olmak üzere, başvuru şartı aranmaksızın 1 Eylül–31 Aralık tarihleri arasında YÖK ve MEB sistemlerinden öğrenim durumu ve seviyesi tespit edilen hak sahiplerine toptan ödenir.

KIRTASİYE YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kırtasiye yardımı başvuruları, e-Devlet üzerinden alınmaktadır. İhtiyaç sahibi aileler T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirler.

KIRTASİYE YARDIM BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

KIRTASİYE YARDIM PARASI NE KADAR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen kırtasiye yardım parası, ihtiyaç sahibi ailelere karşılıksız olarak bin 300 TL olarak ödeniyor.

EĞİTİM ÖĞRETİM YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?