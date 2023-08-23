Kırtasiye yardım başvuruları başladı mı? Kırtasiye yardım başvuruları ne zaman yapılacak? Kırtasiye yardım başvuruları nasıl yapılacak?
Kırtasiye yardım başvurularının başlayıp başlamadığı veliler tarafından merak ediliyor. Eğitim yardımı statüsüne giren kırtasiye yardımının nasıl yapılacağı araştırılıyor. Peki, Kırtasiye yardım başvuruları başladı mı? Kırtasiye yardım başvuruları ne zaman yapılacak? Kırtasiye yardım başvuruları nasıl yapılacak?
Kırtasiye yardım başvurusunun ne zaman ve nasıl yapılacağı internette aratılıyor. Milyonlarca veli kırtasiye yardımı başvurusu için gözlerini yapılacak resmi açıklamaya çevirdi. Peki, Kırtasiye yardım başvuruları başladı mı? Kırtasiye yardım başvuruları ne zaman yapılacak? Kırtasiye yardım başvuruları nasıl yapılacak? İşte detaylar...
KIRTASİYE YARDIM BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?
Eğitim ve Öğretim yardımı ödemeleri yılda bir defa olmak üzere, başvuru şartı aranmaksızın 1 Eylül–31 Aralık tarihleri arasında YÖK ve MEB sistemlerinden öğrenim durumu ve seviyesi tespit edilen hak sahiplerine toptan ödenir.
KIRTASİYE YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Kırtasiye yardımı başvuruları, e-Devlet üzerinden alınmaktadır. İhtiyaç sahibi aileler T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirler.
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KIRTASİYE YARDIM PARASI NE KADAR?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen kırtasiye yardım parası, ihtiyaç sahibi ailelere karşılıksız olarak bin 300 TL olarak ödeniyor.
EĞİTİM ÖĞRETİM YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
- Eğitim ve öğretim yardımı, öğrenimi devam eden;
- Vazife veya harp malullüğü aylığı alanların,
- 2330 sayılı Kanun (İç güvenlik asayiş kapsamında olanlar) ve 3713 (terör kapsamında olanlar) sayılı Kanunlar kapsamında gerçekleşen olaylar nedeniyle aylık ödenen erbaş ve erlerin,
- 2330 sayılı Kanun uyarınca aylık bağlanan güvenlik korucusu ve sivillerin,
- Vazife veya harp malûlü olduğuna karar verilenlerden aylık bağlanmaksızın sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam edenler ile vazife malullüğü aylıkları göreve girmeleri nedeniyle kesilenlerin (iştirakçi-tütün),
- Terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı olanlardan bu faaliyetlerinden dolayı hayatını kaybeden, yaralanan veya engelli hâle gelen sivil şehit/gaziler kendilerine ve çocuklarına ödenmektedir.
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