Kocaeli Üniversitesi nerededir? Kocaeli Üniversitesi yerleşkeleri nerededir? 'Umuttepe Yerleşkesi'ne nasıl gidilir?

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 12:35

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Kocaeli, Türkiye'de yer alan 1976 yılında "Kocaeli Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi" adı altında Elektrik, Makine, Temel Bilimler Fakülteleri ve Yabancı Diller Enstitüsü ile kurulmuş bir devlet üniversitesidir. 2547 sayılı yasanın yürürlüğe girmesiyle Akademiler kapatılarak üniversitelere bağlanmıştır. Bu kapsamda Kocaeli DMMA, 20 Temmuz 1982 yılında Kocaeli Mühendislik Fakültesi adı altında Yıldız Teknik Üniversitesi'ne bağlanmış ve 3 Temmuz 1992 tarih ve 3837 sayılı kanun ile de "Kocaeli Üniversitesi" adını almıştır. Kocaeli Üniversitesi adıyla eğitim-öğretim hayatına ise 6 fakülte, 1 meslek yüksekokulu, 3 enstitü ile başlamıştır.

Kocaeli Üniversitesi bünyesinde; 19 fakülte, 1 yüksekokul, 16 meslek yüksekokulu, 4 enstitü, 1 devlet konservatuarı, 13 araştırma merkezi ve 28 araştırma birimi bulunur.

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ NEREDEDİR?

Kocaeli Üniversitesi, 17 Ağustos 1999 Depremi’nden önce öğretim hizmetini, 15 değişik yörede bulunan ve toplam alanı 650.000 m2 olan kampüslerinde, 9 Fakülte, 3 Enstitü, 12 Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim yapan 20.000 öğrenci ve 1.150 öğretim elemanı ile sürdürmekteydi. Yüzyılın felaketlerinden biri olarak nitelenen 17 Ağustos depreminde üniversitenin maddi varlığının yaklaşık %75’i yitirildi. Söz konusu büyük kayba karşın, 1999-2000 eğitim-öğretim yılını yalnızca bir aylık gecikmeyle başlatan Kocaeli Üniversitesi, eğitim-öğretim etkinliğini bir süre çadır, prefabrik yapı ve hızla onarılan binalarda sürdürdü.

Bu çalışmaların yanı sıra, Kocaeli Üniversitesi’ne yeni bir kampüs arayışı hızla sonuçlandırılmış, 2000 yılının Ekim ayında, İzmit’e 10 km uzaklıkta bulunan Eski İstanbul yolu üzerindeki Üçtepeler mevkiinde 6500 dönümlük alana "Umuttepe" adı verilerek yeni kampüsün temeli atılmıştır. İnşaat aşamasında ülke genelinde yaşanan ekonomik krize karşın, 2004 yılının Eylül ayında Rektörlük, izleyen aylarda da Fen-Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, İletişim, Teknik Eğitim ve Tıp Fakülteleri ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Araştırma ve Uygulama Hastanesi yeni kampüste hizmet vermeye başlamıştır. Umuttepe Kampüsü'nün yapımının tamamlanmasıyla birlikte Türkiye’de bir üniversite kampüsünün tamamı ilk defa projelendirilmiş, ilk 4 yılda açılışı yapılmış ve 8 yıl içinde bitirilmiştir.

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞKELERİ NEREDEDİR?

Umuttepe Yerleşkesi

-Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü

-Fen Bilimleri Enstitüsü

-Sağlık Bilimleri Enstitüsü

-Sosyal Bilimleri Enstitüsü

-Gastroenteroloji ve Hepatoloji Enstitüsü

-Eğitim Fakültesi

-Fen-Edebiyat Fakültesi

-Hukuk Fakültesi

-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

-İlahiyat Fakültesi

-İletişim Fakültesi

-Mühendislik Fakültesi

-Teknoloji Fakültesi

-Tıp Fakültesi

-Spor Bilimleri Fakültesi

-Sağlık Bilimleri Fakültesi

-Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

-Adalet MeslekYüksekokulu

Anıtpark Yerleşkesi

-Güzel Sanatlar Fakültesi

-Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Arslanbey Yerleşkesi

-Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

-Ziraat Fakültesi

-İzmit Meslek Yüksekokulu

Hereke Borusan Yerleşkesi

-Hereke Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu

Marshall Boya Yerleşkesi

-Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu

Değirmendere Yerleşkesi:

-Değirmendere Ali Özbay Meslek Yüksekokulu

Karamürsel Yerleşkesi:

-Denizcilik Fakültesi

-Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu

-Karamürsel Meslek Yüksekokulu

Derbent Yerleşkesi

-Turizm Fakültesi

-Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu

Gölcük Yerleşkesi

-Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksekokulu

-Gölcük Meslek Yüksekokulu

Kandıra Yerleşkesi

-Kandıra Meslek Yüksekokulu

Köseköy Yerleşkesi

-Kartepe Atçılık Meslek Yüksekokulu

Körfez Yerleşkesi

-Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu

-Yabancı Diller Yüksekokulu

Uzunçiftlik Yerleşkesi

-Uzunçiftlik Nuh Çimento Meslek Yüksekokulu

Şehit Astsb. Ömer Halisdemir Yerleşkesi

-Devlet Konservatuvarı

-Kocaeli Meslek Yüksekokulu

Yuvacık Yerleşkesi

-Diş Hekimliği Fakültesi

UMUTTEPE YERLEŞKESİNE NASIL GİDİLİR?



Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Umuttepe Yerleşkesi'ne 10,105, 115, 115Ç, 13,133,143,145, 210, 23, 24, 300 numaralı belediye otobüsleri ile ulaşabilirsiniz.



