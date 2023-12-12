Kontenjan artırıldı, eğitimin niteliği düştü

Yayınlanma: 12.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 12.12.2023 - 04:00

Trabzon’da Karadeniz Teknik Üniversitesi Hastanesi’nde çocuk hastalıkları bölümü asistan eksikliğinden dolayı kapanma noktasına geldi. Türk Tabipleri Birliği’nin verilerine göre 2022’de 103, 2023’ün ilk 11 ayında ise 135 Pediatri uzmanı iyi hal belgesi aldı. Belge alan hekimlerin uzmanlıklara göre dağılımında çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları yüzde 4.85 ile birinci sırada yer aldı.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan çocuk sağlığı ve hastalıkları anabilim dalı uzmanı Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, pediatri bölümü kontenjanlarının aşırı oranda artırıldığını, mevcut eğitim kadrosu ve fiziki koşulların bu sayıda asistana uygun uzmanlık eğitimi vermeye yeterli olmadığını, sonuç olarak eğitimin niteliğinin düştüğünü dile getirdi.

Pediatri bölümünün ekonomik, sosyal, nöbet koşullarının ağırlığı, eğitimin daha zor olması, nedeniyle daha az tercih edildiğinin altını çizen Küçükosmanoğlu, “Çok fazla tıp fakültesi açıldı ve bu okulların çoğunun eğitim verme yeterliliği tartışılır boyutta. Cumhurbaşkanı’nın ‘Giderlerse gitsinler’ açıklamalarının ardından biz asistanlarla devam ederiz anlayışıyla kısa sürede yüksek sayıda uzman yetiştirmeyi amaçladıkları görülüyor” diye konuştu.

İYİ HAL BELGESİ NEDİR?

Bu belge, yurtdışına eğitim ve çalışma amaçlı giden sağlık personeline verilen temiz kâğıdıdır. Belgede kişinin diploma tescil bilgileri ile ülkemizde çalıştığı sürede disiplin cezası alıp almadığı yer almaktadır.

