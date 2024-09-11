Koruncuk Vakfı, kız çocuklarının okulu bırakma nedenlerini ortaya koyan araştırmayı açıkladı

Yayınlanma: 11.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 11.09.2024 - 04:00

Koruncuk Vakfı’nın 45. yılı nedeniyle basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda vakfın kurucu üyesi de olduğu Çocuk ve Haklarını Koruma Platformu tarafından GFK araştırma şirketine hazırlatılan “Eğitim Olanakları Araştırması” verileri paylaşıldı. Koruncuk Vakfı mütevelli heyeti ve yönetim kurulu başkanı Figen Samuray, “Kız çocukları için maddi sebeplerden sonra en fazla belirtilen nedenler arasında ailenin izin vermemesi ve evlenme öne çıkıyor. Veriler bize gösteriyor ki maddi sebeplerin dışında kız çocuklarının eğitimden uzaklaşması toplumsal başka sorunlarla doğrudan bağlantılı” dedi.

18 KIZ ÇOCUĞU ÜNİVERSİTELİ

Bu yıl 18 kız çocuğunun üniversiteye yerleştiğini anlatan Samuray, bu gençlerin vakfın çalışmalarının en büyük karşılığı olduğunu belirterek sözü Koruncukköylerden mezun olan Aysun, Meryem ve Mesude’ye verdi.

Makine mühendisliği bölümünde okuyan Aysun, “Hayatımı Koruncuk öncesi ve Koruncuk sonrası diye ikiye ayırabilirim. Meslek hayatına atıldıktan sonra kız çocuklarına destek vermeyi çok isterim”dedi.

Sosyal hizmetler bölümü 2. sınıf öğrencisi olan Meryem, “Bu bölümü seçmemde Koruncuk’taki hocalarımın çok büyük rolü oldu. Bu bölümü seçtiğim ve ileride dezavantajlı gruplarla çalışıp onlara destek olacağım için çok mutluyum” diye konuştu.

‘DESTEK OLDULAR’

Kahramanmaraş depremin ardından Koruncukköy’e kabul edilen İngiliz dili edebiyatı öğrencisi Mesude ise “Bu zorlu süreçte en büyük desteğimin Koruncuk olduğunu söyleyebilirim. Ben de mezun olduktan sonra onlara destek olmak istiyorum” dedi.

İKİ YURTTA 125 KIZ ÇOCUĞU

İstanbul ve İzmir’de bulunan Koruncukköyler, Milli Eğitim Bakanlığı izniyle özel öğrenci yurdu olarak hizmet veriyor. Koruncukköy Bolluca lise, Koruncukköy Urla ise ortaokul seviyesindeki kız çocuklarının eğitim hakkı için başta barınma olmak üzere bakım ihtiyaçlarını karşılıyor. Bolluca’da 75, Urla’da 50 öğrenci kalıyor. Aile yanındaki 100 çocuk da destekleniyor.

‘AİLEM OKULA GİTMEMİ İSTEMEDİ’



Araştırmada üniversite eğitimine devam etmeyenlerde “Bir an önce çalışıp para kazanmak istedim” seçeneği erkekler tarafından daha çok işaretlenirken “Ailem okumamı istemedi” ve “evlendiğim için” gerekçeleri kadınlar tarafından daha çok belirtildi.

18-24 yaş grubunun yüzde 8.3’ü konaklama imkânı olmaması nedeniyle üniversite eğitimine devam etmediğini söyledi. Veriler, konaklama sorununun giderek daha büyük bir engel olduğunu gösteriyor.

Maddi sebepler hem lise hem üniversiteye devam etmeyenler arasında açık ara farkla eğitimi sürdürememenin en büyük nedeni olarak gösterilirken bunu aile desteğinin eksikliği ve evlilik takip etti. Hem lise hem üniversiteye devam edemeyenler için maddi sebepler erkek katılımcılar arasında daha yüksek iken evlilik ve aile desteğinin eksikliği kadınlar tarafından daha çok belirtildi. Ancak maddi sebepler, kadın katılımcılar arasında da eğitime devam edememe sebepleri arasında birinci geliyor. Yani kadınlar ham maddi hem ailevi engellerin baskısı altında kalıyor.