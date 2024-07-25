‘Koşa koşa geliyorlar’

Yayınlanma: 25.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 25.07.2024 - 04:00

Kahramanmaraş’taki koynteyner kentlerde yaşayan çocukların, yaz tatili boyunca kimi zaman 50 dereceye varan sıcak havada yapacakları neredeyse hiçbir şey yok. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın (TEGV) öğrenim birimleri, çocukların koşarak geldikleri vahalara dönüşmüş durumda. Temmuz sonuna kadar devam edecek olan yaz etkinlik döneminde 8 bin çocuğa ulaşılması hedefleniyor.

‘BENDEN ERKEN GELEN VAR’

TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı ve vakfın saha yönetim müdürü Bülent Belin ile Kahramanmaraş’taki etkinlik noktalarını ziyaret ettik. Hem konteyner kentlerde yer alan öğrenim birimlerindeki hem okul bahçelerinde konaklayan ateşböceklerindeki çocuklar ve gönüllülerle buluştuk.

İlk durağımız olan Kahramanmaraş Necip Fazıl konteyner kentteki öğrenim biriminde bez çanta üzerine resim yapan çocukları izliyoruz. Hepsi birime koşa koşa geldiklerini söylüyor.

Birimin sorumlusu Abdulkadir Bolat, 27 gönüllü ve 180 çocukla etkinlikler yaptıklarını belirterek “Sanat çalışmaları, bilim deneyleri yapıyoruz, turşu kuruyoruz, mısır patlatıp film izliyoruz. Ben 08.30’da geliyorum, benden erken gelen çocuklar var. Etkinlikler bitse de gitmek istemiyorlar” diyor.

‘BÜYÜK DENEYİM’

İkinci durağımız, Umutkent konteyner kentteki Vehbi Koç Vakfı öğrenim birimi. Bu birimin sorumlusu Zahide Türksayar’ın verdiği bilgilere göre, 43 gönüllü 859 çocuğa eğitim veriyor. Beş konteynerden oluşan öğrenim biriminde etkinlik odası, kütüphane, düşler atölyesi, gönüllü odası ve bahçe bulunuyor. TEGV’in havaalanı konteyner kentteki öğrenim biriminin sorumlusu Fatmanur Özşahin ise 657 çocuğun etkinliklere katıldığını anlatıyor. Çocuklara belirlenen alanlarda eğitim veren gönüllülerin büyük çoğunluğu öğretmenlik bölümlerinde okuyan üniversite öğrencilerinden oluşuyor. Öğretmen adayı gönüllüler deneyimlerini, “Buraya gelmemizin mesleğimize yararı çok, büyük deneyim oluyor. Artık daha az heyecanlanıyoruz. Çocuklarla sağlıklı iletişim kuruyoruz” diye anlatıyor.

Etkinliklere katılmak üzere öğrenim birimlerine gelen çocuklar, hayatlarından çok memnun. Bir ateşböceğinde Barış Manço’nun “domates, biber, patlıcan” şarkısı dinlenerek meyveli, sebzeli çıkartmalarla resimler yapılıyor, bir eğitim biriminde gönüllü ablanın okuduğu kitap dinleniyor, sonrasında hikâye resmediliyor, bir başka etkinlik odasında bilgisayarda oyun oynanarak kodlama eğitimi veriliyor. Etkinlikler bitse de akşam olsa da TEGV binalarından ayrılmak istemeyen çocukların en büyük isteği ise hep burada kalmak.

‘YAŞAM BECERİLERİNİN GELİŞMESİNE KATKI'

TEGV Genel Müdürü Tosyalı’nın verdiği bilgilere göre, 27 ildeki 6 eğitim parkı, 43 öğrenim birimi ve mobil öğrenim birimi olan 26 ateşböceğindeki ücretsiz yaz etkinlikleri, ilköğretim çağındaki çocuklara açık. Çocukların, zamanı etkin kullanma, grup çalışması, eleştirel ve yaratıcı düşünme gibi yaşam becerilerinin gelişmesine katkı sağlandığını anlatan Tosyalı şöyle devam ediyor: “Çeşitli temalar aracılığıyla farklı kültürleri tanımaları, çevre bilinci kazanmaları, haklarını öğrenmeleri ve okuma alışkanlıklarını geliştirmeleri sağlanıyor. Yaz tatilini dolu dolu geçirmeleri ve eğlenirken öğrenmeleri için hazırlanan etkinlikler, sanat, spor, beslenme, müzik, bilim, felsefe, kodlama gibi alanlarda, çocuklarda farklı beceriler ve tutumlar kazandırmak üzere kurgulanan yaz dönemine uygun olarak geliştirilen 72 farklı içerikten oluşuyor.”