Yayınlanma: 11.04.2023 - 15:38

Güncelleme: 11.04.2023 - 15:38

Çankaya Belediyesi; İsmail Hakkı Tonguç Belgeliği Vakfı, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Ankara Şubesi, Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Ankara Şubesi, Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı ile Köy Enstitülerini Araştırma ve Eğitimi Geliştirme Derneği‘nin işbirliğinde 15-16 Nisan tarihlerinde Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi Sabahattin Ali Konferans Salonu’nda “Köy Enstitüleri Işığında Cumhuriyet Eğitimi” sempozyumu düzenleyecek. 15-16 Nisan’da gerçekleşecek sempozyumun programı da belli oldu. Birinci günde saat 10.00’da sempozyum; Çankaya Belediye Başakanı Alper Taşdelen, İsmail Hakkı Tonguç Belgeliği Vakfı Başkanı (İHTBV) Işık Kansu, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Ankara Şubesi Başkanı Fürüzan Bilir, Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği (YKKED) Ankara Şubesi Başkanı Ahmet Tan, Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı (KEÇEV) Başkanı Erdal Atıcı ile Köy Enstitülerini Araştırma ve Eğitimi Geliştirme Derneği (KAVEG) Başkanı Doç. Dr. Aynur Soydan Erdemir’in açılış konuşmalarıyla başlayacak. Birinci günde 1. oturumda Prof. Dr. Rıfat Okçabol’un “Cumhuriyet Eğitimi, Köy Enstitüleri ve Yıkım Süreci”; 2. oturumda Prof. Dr. Ahmet Yıldız “Eğitimdeki Gericileşme ve Laiklik”, Prof. Dr. Meral Uysal “Eğitime Erişim ve Eğitimde Ticarileşme”, Doç. Dr. Ayhan Ural “Kademeler Arası Geçiş Sorunsalı ve Sınav Merkezli Eğitim” ve Dr. Niyazi Altunya “Öğretmen Yetiştirme Sistemindeki Sorunlar” başlıklarını konuşacak. İkinci günde 3. oturumda Prof. Dr. Soner Yıldırım, Dr. Nazlı Somel, Dr. Onur Seçkin ile Gülin Onat Bayır “Eğitimde Başarılı Ülke Deneyeimlerinden Dersler”; 4. oturumda Prof. Dr. Nuray Senemoğlu “Nasıl bir eğitim”, Dr. Nejla Doğan “Temel eğitimin felsefesi nasıl olmalı”, Dr. İhsan Metinnam “Temel eğitimde kültür ve sanat eğitimi nasıl olmalı”, Dr. Nurcan Korkmaz “Nasıl bir mesleki teknik eğitim” ve Dr. B. Sadık Albayrak “Kırsalda nasıl bir eğitim”; 5. oturumda Eğitim-İş, Eğitim-Sen ile Veli-Der Ankara Şubesi’nin katılacağı “Demokratik Eğitim Mücadelesi, Sorunlar ve Çözüm Önerileri” değerlendirilecek. Konuşmaların ardından sempozyum sonuç bildirisinin okunmasıyla sona erecek.