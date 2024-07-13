KPSS adayları için yarın nüfus müdürlükleri açık olacak

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, yarın düzenlenecek 2024 Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-KPSS Lisans) dolayısıyla nüfus müdürlüklerinin açık bulundurulacağını bildirdi.

AA
Yayınlanma: 13.07.2024 - 09:20
KPSS adayları için yarın nüfus müdürlükleri açık olacak
Abone Ol google-news

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, yarınki sınava katılacakların ihtiyaç duyacakları belgeleri karşılamak amacıyla sınav merkezi olan il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin sınav günü 07.00-14.30 saatlerinde açık bulundurulacağı belirtildi.

İşlemlerin randevusuz gerçekleştirileceği bildirilen açıklamada, adayların vakit kaybı yaşamaması için başvurudan önce sınava giriş belgesini ibraz etmesi gerektiği kaydedildi.


kpss haberleri

İlgili Haberler

ÖSYM duyurdu: KPSS'ye 1 milyon 642 bin başvuru yapıldı!

ÖSYM duyurdu: KPSS'ye 1 milyon 642 bin başvuru yapıldı!
KPSS sınav görevlisi ücretleri ne kadar?

KPSS sınav görevlisi ücretleri ne kadar?
KPSS Lisans Sınavı ne zaman? 2024 KPSS Lisans Sınavı giriş belgeleri çıktı mı?

KPSS Lisans Sınavı ne zaman? 2024 KPSS Lisans Sınavı giriş belgeleri çıktı mı?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler