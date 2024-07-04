KPSS 2024 sınava giriş belgeleri erişime açıldı

Yayınlanma: 04.07.2024 - 11:37

Güncelleme: 04.07.2024 - 11:38

ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2024-KPSS Lisans, genel yetenek-genel kültür ile eğitim bilimleri oturumuna katılacak adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Sınav yerlerini gösteren giriş belgeleri, “https://ais.osym.gov.tr” internet adresinden edinilebilecek.