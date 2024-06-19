KPSS DHBT başvuruları ne zaman?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) başvuruları için tarih araştırmaları sürüyor. Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılım sağlayacağı KPSS DHBT başvuruları için tarih belli oldu. Peki, KPSS DHBT başvuruları ne zaman?
KPSS DHBT başvuruları için geri sayım başladı. KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi başvuruları için ÖSYM tarih verdi. Peki, 2024 KPSS DHBT başvuruları ne zaman?
KPSS DHBT BAŞVURUSU NE ZAMAN?
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi başvuruları için tarih belli oldu.
Buna göre; KPSS DHBT bşavuruları 9-15 Ağustos tarihlerinde alınacak.
DHBT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.
KPSS DHBT NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, 2024-KPSS Lisans, genel yetenek-genel kültür oturumu ile eğitim bilimleri oturumu 14 Temmuz'da, alan bilgisi oturumları 20-21 Temmuz'da, Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen atamalarına katılacak öğretmen adayları için alanlarına bağlı olarak öğretmenlik alan bilgisi oturumu 4 Ağustos'ta, Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları din hizmetleri alan bilgisi testi 22 Eylül'de yapılacak.
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