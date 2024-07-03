KPSS lisans sınav yerleri açıklandı mı? KPSS lisans sınav yerler ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024 KPSS Lisans) oturumlarına kısa bir süre kalması nedeniyle gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. Peki, KPSS lisans sınav yerleri açıklandı mı? KPSS lisans sınav yerler ne zaman açıklanacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.07.2024 - 20:16
KPSS lisans sınav yerleri açıklandı mı? KPSS lisans sınav yerler ne zaman açıklanacak?
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KPSS'nin (Kamu Personel Seçme Sınavı) bu yılki lisans oturumlarına geri sayım başladı. Peki, KPSS lisans sınav yerleri açıklandı mı? KPSS lisans sınav yerler ne zaman açıklanacak? 

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

KPSS lisans sınav giriş belgelerinin en geç 8 Temmuz tarihinde ilan edilmesi bekleniyor. ÖSYM bünyesindeki sınavlara ait sınav giriş belgeleri sınavdan 10 gün önce paylaşılıyor.

KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

2024 KPSS sınav giriş yerleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden erişime açılacak.

KPSS sınavlarına katılım sağlayacak adaylar, https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden sınav giriş yerlerine erişim sağlayabilecek.

KPSS 2024 OTURUMLARI NE ZAMAN?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da yapılacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos'ta düzenlenecek.


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