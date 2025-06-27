KPSS A Grubu, genellikle uzmanlık, denetmenlik, müfettişlik ve kontrolörlük gibi kariyer mesleklerine yönelik yapılan sınavları kapsar. Peki, KPSS A Grubu nedir? KPSS A Grubu hangi meslekleri kapsıyor?
KPSS A GRUBU NEDİR?
KPSS A Grubu, genellikle uzmanlık, denetmenlik, müfettişlik ve kontrolörlük gibi kariyer mesleklerine yönelik yapılan sınavları kapsar. Bu kadrolar; Bakanlıklar, Merkez Teşkilatları, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar ile diğer bazı kamu kuruluşlarında yer alan kariyer meslek pozisyonlarını hedef alır.
KPSS A GRUBU HANGİ MESLEKLERİ KAPSIYOR?
KPSS A Grubu kapsamında alım yapılan bazı başlıca meslekler şunlardır:
- Maliye Bakanlığı Vergi Müfettiş Yardımcılığı
- Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı
- Ticaret Uzman Yardımcılığı
- Sayıştay Denetçi Yardımcılığı
- Merkez Bankası Uzman Yardımcılığı
- BDDK ve SPK Uzmanlık Kadroları
- Kaymakam Adaylığı
- Dışişleri Uzmanlığı
- SGK Denetmen Yardımcılığı