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KPSS A Grubu nedir? KPSS A Grubu hangi meslekleri kapsıyor?

KPSS A Grubu nedir? KPSS A Grubu hangi meslekleri kapsıyor?

27.06.2025 09:26:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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KPSS A Grubu nedir? KPSS A Grubu hangi meslekleri kapsıyor?

Kamu kurumlarında kariyer hedefleyen üniversite mezunları için en önemli adımlardan biri olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), adayların atama yapılacağı kadro türüne göre A Grubu ve B Grubu olmak üzere ikiye ayrılır. Peki, KPSS A Grubu nedir? KPSS A Grubu hangi meslekleri kapsıyor?

KPSS A Grubu, genellikle uzmanlık, denetmenlik, müfettişlik ve kontrolörlük gibi kariyer mesleklerine yönelik yapılan sınavları kapsar. Peki, KPSS A Grubu nedir? KPSS A Grubu hangi meslekleri kapsıyor?


KPSS A GRUBU NEDİR?

KPSS A Grubu, genellikle uzmanlık, denetmenlik, müfettişlik ve kontrolörlük gibi kariyer mesleklerine yönelik yapılan sınavları kapsar. Bu kadrolar; Bakanlıklar, Merkez Teşkilatları, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar ile diğer bazı kamu kuruluşlarında yer alan kariyer meslek pozisyonlarını hedef alır.

KPSS A GRUBU HANGİ MESLEKLERİ KAPSIYOR?

KPSS A Grubu kapsamında alım yapılan bazı başlıca meslekler şunlardır:

  • Maliye Bakanlığı Vergi Müfettiş Yardımcılığı
  • Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı
  • Ticaret Uzman Yardımcılığı
  • Sayıştay Denetçi Yardımcılığı
  • Merkez Bankası Uzman Yardımcılığı
  • BDDK ve SPK Uzmanlık Kadroları
  • Kaymakam Adaylığı
  • Dışişleri Uzmanlığı
  • SGK Denetmen Yardımcılığı
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