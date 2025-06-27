KPSS A Grubu, genellikle uzmanlık, denetmenlik, müfettişlik ve kontrolörlük gibi kariyer mesleklerine yönelik yapılan sınavları kapsar. Peki, KPSS A Grubu nedir? KPSS A Grubu hangi meslekleri kapsıyor?





KPSS A GRUBU NEDİR?

KPSS A Grubu, genellikle uzmanlık, denetmenlik, müfettişlik ve kontrolörlük gibi kariyer mesleklerine yönelik yapılan sınavları kapsar. Bu kadrolar; Bakanlıklar, Merkez Teşkilatları, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar ile diğer bazı kamu kuruluşlarında yer alan kariyer meslek pozisyonlarını hedef alır.

KPSS A GRUBU HANGİ MESLEKLERİ KAPSIYOR?

KPSS A Grubu kapsamında alım yapılan bazı başlıca meslekler şunlardır: