KPSS Alan Bilgisi sınavlarının sabah oturumu yapıldı

Yayınlanma: 20.07.2024 - 13:11

Güncelleme: 20.07.2024 - 13:11

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi'nin kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri testlerinden oluşan birinci oturumu yapıldı.

2024-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavlarının ilk oturumu 30 il, 35 sınav merkezinde saat 10.15'te başladı. Oturuma başvuran 171 bin 655 aday için 448 bina ile 6 bin 341 salon kullanıldı.

Sabah oturumunda adaylara her test için çoktan seçmeli 40'ar soru soruldu, 150 dakika süre verildi.

Alan Bilgisi'nin hukuk, iktisat, maliye testlerinden oluşan ikinci oturumu, bugün saat 14.45'te başlayacak.