KPSS başvuruları ne zaman? KPSS lisans sınavları ne zaman?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) başvuruları, kamuda çalışmak isteyen memur adayları tarafından sorgulanıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 KPSS başvuru ve sınav takvimi sonrasında, başvuru tarihleri belli oldu. Peki, 2024 KPSS başvuruları ne zaman? KPSS lisans sınavları ne zaman?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.04.2024 - 15:02
KPSS başvuruları ne zaman? KPSS lisans sınavları ne zaman?
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2024 KPSS başvurularının başlamasına kısa bir zaman kala, sınava katılım sağlayacak binlerce memur adayı gözlerini başvuru tarihlerine çevirdi. Peki, KPSS başvuruları ne zaman? KPSS lisans sınavları ne zaman?

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 KPSS başvuru tarihleri belli oldu. Buna göre; KPSS lisans sınavı başvuruları 3-15 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak.

KPSS LİSANS SINAVLARI NE ZAMAN?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da yapılacak. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos'ta düzenlenecek.


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