KPSS 2024/3 tercih sonuçları açıklandı! MEB personel alımı tercih sonuçları nereden öğrenilir?
Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı personel alımı KPSS 2024/3 tercihleri 19-25 Ocak tarihleri arasında tamamlandı. Peki, MEB personel alımı tercih sonuçları nereden öğrenilir?
MEB sözleşmeli personel alımı tercih sonuçları ÖSYM duyurusuyla açıklandı.Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından Bakanlığa elektronik ortamda verilecek. Peki, KPSS 2024/3 tercih sonuçları açıklandı! MEB personel alımı tercih sonuçları nereden öğrenilir?
MEB PERSONEL ALIMI TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
19-25 Ocak 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2024/3 Millî Eğitim Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 02 Şubat 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.
KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?
ÖSYM Başkanlığınca tamamlanan yerleştirme ile Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görevlendirmek üzere 490 sözleşmeli büro personeli, 5 sözleşmeli avukat, 20 sözleşmeli diyetisyen, 150 sözleşmeli hemşire, 30 sözleşmeli mühendis (elektrik-elektronik, inşaat ve makine) olmak üzere toplam 695 sözleşmeli personel istihdam edecek.
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