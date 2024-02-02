Yayınlanma: 02.02.2024 - 12:58

Güncelleme: 02.02.2024 - 12:58

MEB sözleşmeli personel alımı tercih sonuçları ÖSYM duyurusuyla açıklandı.Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından Bakanlığa elektronik ortamda verilecek. Peki, KPSS 2024/3 tercih sonuçları açıklandı! MEB personel alımı tercih sonuçları nereden öğrenilir?

MEB PERSONEL ALIMI TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

19-25 Ocak 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2024/3 Millî Eğitim Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 02 Şubat 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?

ÖSYM Başkanlığınca tamamlanan yerleştirme ile Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görevlendirmek üzere 490 sözleşmeli büro personeli, 5 sözleşmeli avukat, 20 sözleşmeli diyetisyen, 150 sözleşmeli hemşire, 30 sözleşmeli mühendis (elektrik-elektronik, inşaat ve makine) olmak üzere toplam 695 sözleşmeli personel istihdam edecek.