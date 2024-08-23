KPSS lisans 2024: KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı mı? KPSS lisans sınavı sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Yayınlanma: 23.08.2024 - 09:52

Güncelleme: 23.08.2024 - 09:52

2024 KPSS lisans sonuçlar sorgulama ekranı, sınav sonuçlarını öğrenmek için heyecanla bekleyen memur adayları tarafından sorgulanmaya başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 KPSS lisans sonuç tarihi belli olmuşt. Peki, KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı mı? KPSS lisans sınavı sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

2024 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 KPSS lisans takvimi sonrasında lisans sınavı sonuçları için tarih belli oldu. Buna göre; KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavı ve KPSS lisans oturumu sınav sonuçları 23 Ağustos 2024 Cuma günü açıklanacak. KPSS lisans sonuçlarının saat 10.00 itibarıyla açıklanması bekleniyor.

KPSS LİSANS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar KPSS lisans sonuçlarına, T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.