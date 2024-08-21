Yayınlanma: 21.08.2024 - 09:54

Güncelleme: 21.08.2024 - 09:54

İki yılda bir gerçekleştirilen KPSS ön lisans sınavı bu yıl 1 Eylül'de gerçekleşecek. Sınava geri sayımın başlamasının ardından adaylar sınava giriş belgelerinin yayımlanıp yayımlanmadığını araştırmaya başladı. Sınava girecek binlerce aday sınav yerlerini merak ediyor. Sınav giriş belgelerinde yer alacak olan sınav yerlerine ulaşmak istiyor. Peki, 2024 KPSS ön lisans sınav giriş yerleri açıklandı mı? KPSS ön lisans sınava giriş belgesi yayımlandı mı? İşte ayrıntılar...

KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

2024 KPSS ön lisans sınav giriş belgesi henüz yayımlanmadı. Sınav giriş belgeleri ÖSYM sınav takvimine göre sınavdan 10 gün önce yayımlanacak. Bu nedenle sınav giriş belgelerinin Ağustos ayının sonunda yayımlanması bekleniyor.

KPSS ÖN LİSANS SINAV YERLERİNE NASIL ULAŞILABİLİR?

KPSS ön lisans sınavına gireceği yeri öğrenmek isteyen adaylar ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yaparak sınav yerini öğrenebilecek.