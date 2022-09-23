KPSS Lisans alan bilgisi ne zaman, sınav günü hangi nüfus müdürlükleri açık olacak?

23 Eylül 2022 Cuma, 16:10

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 31 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda (KPSS) sorulan 20 sorunun Yediiklim Yayınevinin deneme sınavında şıkları bile değiştirilmeden birebir çıkması nedeniyle iptal edilmişti. 6-7 Ağustos'ta yapılacak olan KPSS Lisans Alan Bilgisi Oturumları ise ertelenmişti.

KPSS LİSANS ALAN BİLGİSİ SINAVI NE ZAMAN?

24 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

24 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu için adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

25 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumu için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

KPSS SINAVA GİRİŞ BELGELERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 14 Eylül 2022 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilir.

2022-KPSS Lisans Sınavı Alan Bilgisi Oturumları İçin Sınav Günü Açık Tutulacak nüfus müdürlükleri

24-25 Eylül 2022 tarihlerinde uygulanacak 2022-KPSS Lisans Sınavının Alan Bilgisi oturumlarına girecek adaylardan; T.C. Kimlik Kartını kaybeden, T.C. Kimlik Kartında fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerde ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri; İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 24 Eylül 2022 Cumartesi günü 07.00 ile 14.30 saatleri arasında, 25 Eylül 2022 Pazar günü ise 07.00 ile 10.00 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara; müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir.

24 EYLÜL 2022 CUMARTESİ GÜNÜ 07.00-14.30 SAATLERİ ARASINDA VE 25 EYLÜL 2022 PAZAR GÜNÜ 07.00-10.00 SAATLERİ ARASINDA AÇIK OLACAK İL/İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ