KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınav yerleri belli oldu mu? KPSS sınava giriş belgeleri nereden öğrenilir? KPSS Lisans Alan Bilgisi Oturumları ne zaman?

15 Eylül 2022 Perşembe, 09:53

Ertelenen KPSS Lisans Alan Bilgisi Oturumları sınavına sayılı günler kaldı. Adaylar sınav günü yaklaşırken sınav yerlerini merak ediyor.

KPSS LİSANS ALAN BİLGİSİ SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

ÖSYM, 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Oturumları sınava giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.

ÖSYM'den konu ile ilgili yapılacak açıklama şöyle: "24 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) ve 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) ile 25 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumu’na (İşletme, Muhasebe, İstatistik) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır."

KPSS SINAVA GİRİŞ BELGELERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 14 Eylül 2022 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilir.

KPSS LİSANS ALAN BİLGİSİ OTURUMLARI NE ZAMAN?

24 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

24 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu için adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

25 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumu için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.















