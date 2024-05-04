Yayınlanma: 04.05.2024 - 11:04

Güncelleme: 04.05.2024 - 11:04

2024 KPSS başvuru kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı. Kılavuzda KPSS başvuru ücretinin yanı sıra başvuru tarihlerine ilişkin detaylar da yer aldı. Bir kamu kurumunda memur olmanın yolunu açan KPSS iki yıl ara ile düzenleniyor ve sınava yoğun bir katılım oranı bulunuyor. Peki, KPSS lisans başvuruları ne zaman bitecek? KPSS lisans sınav ücreti ne kadar?

KPSS LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

3 Mayıs’ta başlayan 2024 KPSS Lisans başvuruları 15 Mayıs’ta sona erecek. Başvuru işlemlerini online olarak gerçekleştiren adayların son başvuru tarihine kadar başvuru ücretini yatırması gerekiyor.

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2024 KPSS başvuru ücreti başvuru kılavuzunun yayınlanmasıyla belli oldu. ÖSYM tarafından paylaşılan kılavuza göre;

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin): 350.00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin): 235.00 TL

ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin): 350.00 TL olarak belirlendi.