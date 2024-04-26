EKPSS ne zaman? EKPSS kaç saat sürecek? EKPSS konuları neler?

EKPSS 115 bin adayın katılımıyla 81 ilde yapılacak. Adaylara, engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun çoktan seçmeli testler uygulanacak. Peki, EKPSS ne zaman? EKPSS kaç saat sürecek? EKPSS konuları neler?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.04.2024 - 11:01
EKPSS ne zaman? EKPSS kaç saat sürecek? EKPSS konuları neler?
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4 bin 507 adayın işitme-1 testinden, 20 bin 487 adayın zihinsel engelli testinden ve 90 bin 152 adayın ise genel-görme-işitme 2 testinden sınava girmesi bekleniyor. Peki, EKPSS ne zaman? EKPSS kaç saat sürecek? EKPSS konuları neler?

EKPSS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-EKPSS) 28 Nisan 2024 tarihinde uygulanacak.

2024-EKPSS için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS), saat 10.15'te başlayacak ve tek oturumda yapılacak.

Testlerde toplam 60 soru bulunacak ve sınav süresi 60 dakika olacak.

Adayların engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun hazırlanmış testler, adayların engel durumlarına göre sınav uygulamaları ile gerçekleştirilecek.

2024 EKPSS HAKKINDA

Sınava ortaöğretim grubunda 72 bin 67 aday, lisans grubunda 22 bin 95 aday, ön lisans grubunda 20 bin 984 aday başvurdu.

Adayların öğrenim düzeyleri ve engel grupları için ayrı soru kitapçıkları hazırlandı. Adaylara 60 sorudan oluşan 'genel yetenek' ve 'genel kültür' testleri uygulanacak. T

Testleri cevaplama süresi 60 dakika olacak ancak engel gruplarına göre 20, 30 ve 40 dakika olmak üzere farklı ek süre verilecek.


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