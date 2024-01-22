KPSS ne zaman? 2024 KPSS başvuru tarihi ne zaman, ücreti ne kadar?
ÖSYM, 2024 sınav takvimini yayımladı. KPSS'ye girecek adaylar sınav ve başvuru tarihini araştırmaya başladı. Peki, KPSS ne zaman? 2024 KPSS başvuru tarihi ne zaman, ücreti ne kadar?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 KPSS takvimi sonrasında, lisans, önlisans ve ortaöğretim başvuru tarihleri belli oldu. Peki, KPSS ne zaman? 2024 KPSS başvuru tarihi ne zaman, ücreti ne kadar?
KPSS BAŞVURU 2024 NE ZAMAN?
KPSS 2024 lisans ve ÖABT başvuruları 3-15 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak.
KPSS Ön Lisans başvuruları 13 Haziran - 2 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.
KPSS Ortaöğretim başvuruları 18-30 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.
KPSS DHBT başvuruları 9-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınacak.
KPSS LİSANS - ÖABT 2024 SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?
KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 14 temmuz 2024 tarihinde uygulanacak.KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 1. gün 20 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak.
KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 2. gün 21 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak.
KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos 2024 tarihinde uygulanacak.
KPSS Ön Lisans 1 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.
KPSS Ortaöğretim 15 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.
-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 22 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.
KPSS BAŞVURU ÜCRETİ 2024 NE KADAR?
KPSS başvuru ücretleri henüz açıklanmadı. Geçen yıl KPSS başvuru ücreti Genel Kültür-Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri her bir oturum için 150 TL
Alan Bilgisi her bir oturum için 100 TL
ÖABT Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi için 150 TL ödendi.
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