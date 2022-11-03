KPSS ön lisans sınav sonuçları açıklandı mı? KPSS ön lisans sınav sonuçları nereden öğrenilir?
2022 KPSS Ön Lisans Sınav'ına giren adaylar sonuçları merakla bekliyor. KPSS Ön Lisans Sınav sonuçları için gözler ÖSYM'de. KPSS ön lisans sınav sonuçları açıklandı mı? KPSS ön lisans sınav sonuçları nereden öğrenilir?
9 Ekim 2022 Pazar günü gerçekleşen KPSS Ön Lisans Sınavı'nın sonuçları heyecanla bekliyor. ÖSYM'nin sitesi üzerinden açıklanacak sonuçlara geri sayım başladı.
KPSS ÖN LİSANS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre; 2022-KPSS Ön Lisans sınavı’na ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.
KPSS ÖN LİSANS SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylar, sınav sonuçlarını 03 Kasım 2022 tarihinde 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek
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