Güldür Güldür Show'un Bahadır'ı Burak Topaloğlu kimdir? Burak Topaloğlu kim ile evlendi?
Güldür Güldür Show'un sevilen karakteri Bahadır'ı canlandıran oyuncu Burak Topaloğlu evlendi. Burak Topaloğlu kimdir? Burak Topaloğlu kim ile evlendi?
Show TV'nin sevilen programı 'Güldür Güldür Show'da rol alan Burak Topaloğlu, sevgilisi Ezgi Tanır ile dünyaevine girdi.
BURAK TOPALOĞLU KİMDİR?
Burak Topaloğlu 1988 yılında İstanbul'da doğdu. Haliç Üniversitesi Konservatuar Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Tiyatro hayatına Avcılar Belediyesi Tiyatrosunda başladı. Büyükçekmece Belediye Tiyatrosu'nda yönetmen asistanlığı yaptı. Yaklaşın 10 yıldır Güldür Güldür Show'da Bahadır karakterine hayat veriyor.
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BURAK TOPALOĞLU KİM İLE EVLENDİ?
Geçtiğimiz haziran ayında nişanlanan Burak Topaloğlu ve Ezgi Tanır ile nikah masasına oturdu.
EZGİ TANIR KİMDİR?
Ezgi Tanır 1994 yılında İstanbul'da doğdu. Tanır, Ege Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldu.
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