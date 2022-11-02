Şirin Ünal kimdir?

02 Kasım 2022 Çarşamba, 17:27

15 Temmuz Darbe Girişimi’nde eski eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'u kaybeden Nihal Olçok, Erdoğan'ın darbe girişiminden haberi olduğunu iddia etti. Olçok, haberin Erdoğan'a Şirin Ünal vasıtasıyla iletildiğini iddia etti.

ŞİRİN ÜNAL KİMDİR?



Şirin Ünal, 11 Ağustos 1954'te Sinop Ayancık'ta doğdu. Babasının adı Hamdi, annesinin adı Cemile'dir.

Hava Pilot, Tümgeneral; Hava Harp Okulundan mezun oldu. Harp Akademileri Komutanlığı Hava Harp Akademisi ile Silahlı Kuvvetler Akademisini bitirdi.

1977'de jet pilotu oldu. 1978'de Harbe Hazırlık Eğitimini tamamladı. 1992'de Filo Komutanlığı, 1993'te NATO Karargâh Subayı AFSOUTH Napoli, 1996'da 5. Ana Jet Üs Harekât Komutanlığı, 1998'de Hava Kuvvetleri Komutanlığı Subay Şube Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 2000 yılında tuğgeneralliğe, 2004 yılında ise tümgeneralliğe terfi etti. Plan Harekât Daire Başkanlığı, 4. Ana Jet Üs Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekât Başkanlığı, 1. Hava Kuvveti Komutan Yardımcısı ve Genelkurmay Komutanlığı Kontrol Daire Başkanlığı görevlerini yürüttü. Öğretmen pilot ve test pilotluğu yaparak, 1992'de "Üstün Başarı Kıdemi", 2009'da "Kıt'a Komutanlığı Brövesi" ile ödüllendirildi. 2010 yılında emekli oldu.

24, 25 ve 26. Dönemde AKP İstanbul Milletvekili seçildi. Millî Savunma Komisyonu Başkanvekilliği; Plan ve Bütçe Komisyonu, NATO Parlamenter Asamblesi (NATOPA) Türk Grubu Üyeliği yaptı.

NADİRA KADİROVA’NIN ÖLÜMÜ

Nadira Kadirova 1 senedir bakıcı olarak çalıştığı Şirin Ünal'ın evinde hayatını kaybetti. Kadirova’nın şüpheli ölümüne yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma, ölümünden yaklaşık 5 ay sonra, 2 Mart 2020’de takipsizlik kararı verilerek kapatıldı. Savcılık kararında, Kadirova’nın olay öncesinde intihara karar verdiği öne sürüldü.

Nadira Kadirova



NADİRA KADİROVA NASIL ÖLDÜ?

23 Eylül 2019 günü akşam saatlerinde AKP İstanbul Milletvekili Şirin Ünal’ın Ankara, Çankaya’da bulunan evinden silah sesi geldi. Ses, Ünal’a ait olan Baretta marka 9 mm’lik silahtan geliyordu. Polisler olay yerine gittiklerinde Nadira Kadirova’yı kanlar içerisinde buldular.

Olay günü Emniyet’in kayıtlarına şöyle geçti: “İntihar eden şahıs ikamette kaldığı üst kattaki odasında, ikamet sahiplerinden D.Ü’yü odanın dışına iterek kapıyı kilitledikten sonra intihar etmiştir. Bilgi sahibi Şirin Ünal ifadesinde kendisine ait taşıma ruhsatlı üç adet silahtan birini bulamamaları üzerine evi aradıklarını, akabinde olayın meydana geldiğini beyan etmiştir.” Nitekim; olaydan iki gün sonra, yani soruşturma henüz yeni başlamış, deliler daha tam olarak toplanmamışken Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şöyle deniliyordu:

“Olay yerinde yapılan teknik ön incelemede intihar harici herhangi bir şüpheli durum müşahede edilmemiş, ayrıca müntehirenin odasında intihar eğiliminde olduğuna dair bulunan geçmiş tarihli notlar da dahil tüm bulgular soruşturma dosyasına eklenmiştir.”

Nadira’nın ağabeyi Muhammet Ali Kadirova’nın olay gününe ilişkin anlatımı şöyle “Şirin Ünal beni aradı. ‘Bizim evde bir silah kayboldu. Onu bulmaya çalışıyoruz. Nadira sana getirmiş olabilir mi o silahı’ diye sordu. Ben de ‘Benim silahla işim olmaz’ dedim. Daha sonra ise ‘Senin psikopat kardeşin silahımı alarak kendisini odaya kilitledi, kapıyı açmıyor’ dedi. Hemen taksiye atlayıp gittim. Evin önünde polis ekipleri vardı. Beni içeri sokmadılar. ‘Kardeşime ne oldu’ diye sorduğum bir polis ‘sol elini kurşun sıyırmış’ dedi. O esnada Şirin Ünal ortaya çıktı ve ‘Psikopat, manyak kendini vurdu’ dedi. Şimdi nerede diye sorduğumda Bilkent Şehir Hastanesi’ne kaldırıldığını söylediler. Yanıma cüzdanımı bile almamışım. ‘Param yok’ dedim. Ünal polis ekiplerine dönüp ‘şuna para verin de taksiye binsin’ dedi. Polis çıkarıp 50 TL verdi. O şekilde hastaneye gittim. Nadira ameliyata alınmıştı. Hastaneye vardıktan 20 dakika sonra doktor, ‘Kardeşini kaybettik’ dedi.”

Ağabeyi Kadirova, “Nadira’nın intihar ettiğine inanıyor musunuz” sorusu üzerine, “Bu kesinlikle bir cinayet. Çünkü hayat dolu bir kızdı” yanıtı verdi. Nadira’nın arkadaşı Leyla Niyazova’ydı. Niyazova ifadesinde şunları söylüyordu: “22 Eylül’ü 23 Eylül’e bağlayan gece telefonda görüştük. Bir gün odasında yatarken patronu Şirin Ünal’ın odaya gelerek kapıyı kilitlediğini ve arkasından kendisine sarıldığını, kendisinin de ona tepki gösterdiğini söyledi. Olayın ne zaman olduğunu söylemedi ama Ankara’daki evde olduğunu söyledi.”

Nadira’nın arkadaşı Leyla Niyazova ifadesinde şunları söylüyordu: “22 Eylül’ü 23 Eylül’e bağlayan gece telefonda görüştük. Bir gün odasında yatarken patronu Şirin Ünal’ın odaya gelerek kapıyı kilitlediğini ve arkasından kendisine sarıldığını, kendisinin de ona tepki gösterdiğini söyledi. Olayın ne zaman olduğunu söylemedi ama Ankara’daki evde olduğunu söyledi.”



NİHAL OLÇOK: ERDOĞAN'A ŞİRİN ÜNAL VASITASIYLA DARBE OLACAĞI HABERİ GİTTİ

15 Temmuz Darbe Girişimi’nde eski eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'u kaybeden Nihal Olçok, Erdoğan'ın darbe girişiminden haberi olduğunu iddia etti.

11 Haziran 2016’da Tayyip Erdoğan’a Şirin Ünal vasıtasıyla darbe olacağı haberi gitti. Niye kulağınızı tıkadınız? 24 Haziran’da doğum günü olan bir çocuğun öleceği 11 Haziran’da söylenmiş. Neyin acziyeti bu veya neyin özgüveni? Neye güvendiniz?"

Nihal Olçok