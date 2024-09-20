KPSS önlisans sonuçları açıklandı mı? KPSS önlisans sonuçlarına nasıl bakılır? KPSS önlisans sonuç görüntüleme ekranı
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) önlisans sonuçları açıklandı. Önlisans sonuçları sınava katılım sağlayan adaylar tarafından heyecanla bekleniyordu. Peki, KPSS önlisans sonuçları açıklandı mı? KPSS önlisans sonuçlarına nasıl bakılır? KPSS önlisans sonuç görüntüleme ekranı...
2024 KPSS önlisans sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi ve sınav sonuçları açıklandı. Peki, KPSS önlisans sonuçları açıklandı mı? KPSS önlisans sonuçlarına nasıl bakılır? KPSS önlisans sonuç görüntüleme ekranı...
2024 KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
1 Eylül 2024 tarihinde uygulanan 2024-KPSS Ön Lisans Sınavı’nın değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 20 Eylül 2024 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.
KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar, KPSS sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
Etiketler: #kpss önlisans #kpss #KPSS Ön Lisans Sınavı
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