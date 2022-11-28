KPSS Ortaöğretim branş sıralaması açıklandı mı? KPSS Ortaöğretim branş sıralaması nasıl öğrenilir?
KPSS Ortaöğretim sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Bunun üzerine adaylar, branş sıralamasını merakla bekliyordu. Peki, KPSS Ortaöğretim branş sıralaması açıklandı mı? KPSS Ortaöğretim branş sıralamasına nasıl bakılır?
Binlerce memur adayı KPSS Ortaöğretim branş sıralamasını merakla bekliyordu. Adaylara beklenen haber ÖSYM'den geldi. İşte ayrıntılar...
KPSS ORTAÖĞRETİM BRANŞ SIRALAMASI AÇIKLANDI MI?
KPSS Ortaöğretim branş sıralamaları açıklandı. ÖSYM branş sıralamalarıyla alakalı şu açıklamada bulundu: ''2022 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2022-KPSS Ortaöğretim) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtılmıştır. Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile branş bazında sıralamalarını öğrenebileceklerdir.''
KPSS ORTAÖĞRETİM BRANŞ SIRALAMASI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile branş bazında sıralamalarına erişebilirler.
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