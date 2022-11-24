KPSS Ortaöğretim Sınav sonuçları açıklandı mı? KPSS Ortaöğretim Sınav sonuçları nereden öğrenilir?

KPSS ortaöğretim sınavına giren adaylar merakla KPSS Ortaöğretim Sınav sonuçlarını bekliyor. KPSS Ortaöğretim Sınav sonuçları açıklandı mı? KPSS Ortaöğretim Sınav sonuçları nereden öğrenilir?

cumhuriyet.com.tr
24 Kasım 2022 Perşembe, 10:12
KPSS Ortaöğretim Sınav sonuçları açıklandı mı? KPSS Ortaöğretim Sınav sonuçları nereden öğrenilir?
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2022 KPSS Ortaöğretim 6 Kasım 2022 tarihinde uygulandı. Sınava giren adaylar sonuçları merakla beklerken açıklama ÖSYM'den geldi.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

6 Kasım 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Ortaöğretim Sınavı’na ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınav sonuçlarını 24 Kasım 2022 tarihinde 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek



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