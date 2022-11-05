KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman, saat kaçta? KPSS günü hangi nüfus müdürlükleri açık?

Kamu personeli olmak isteyen adayların merakla beklediği 2022 KPSS Ortaöğretim sınavına sayılı günler kaldı. KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman, saat kaçta? KPSS günü hangi nüfus müdürlükleri açık?

cumhuriyet.com.tr
05 Kasım 2022 Cumartesi, 15:56
KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman, saat kaçta? KPSS günü hangi nüfus müdürlükleri açık?
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2022 KPSS Ortaöğretim sınavı için geri sayım başladı. KPSS Ortaöğretim sınavına girecek olan adaylar son hazırlıkları yapıyor.

2022 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

KPSS ortaöğretim sınavı 6 Kasım 2022'de yapılacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI SAAT KAÇTA?

2022 KPSS Ortaöğretim sınavı pazar günü saat 10:15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVA GİRİŞ BELGELERİ NASIL ALINIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, https://ais.osym.gov.tr adresinden 27 Ekim 2022 tarihinde 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

KPSS günü hangi nüfus müdürlükleri açık?

06 KASIM 2022 PAZAR GÜNÜ 07.00-10.00 SAATLERİ ARASINDA AÇIK OLACAK İL/İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ


2022 KPSS Ortaöğretim ösym sınav

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