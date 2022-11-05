KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman, saat kaçta? KPSS günü hangi nüfus müdürlükleri açık?

05 Kasım 2022 Cumartesi, 15:56

2022 KPSS Ortaöğretim sınavı için geri sayım başladı. KPSS Ortaöğretim sınavına girecek olan adaylar son hazırlıkları yapıyor.



2022 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

KPSS ortaöğretim sınavı 6 Kasım 2022'de yapılacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI SAAT KAÇTA?

2022 KPSS Ortaöğretim sınavı pazar günü saat 10:15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVA GİRİŞ BELGELERİ NASIL ALINIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, https://ais.osym.gov.tr adresinden 27 Ekim 2022 tarihinde 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

KPSS günü hangi nüfus müdürlükleri açık?

06 KASIM 2022 PAZAR GÜNÜ 07.00-10.00 SAATLERİ ARASINDA AÇIK OLACAK İL/İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ