Kasım ayı Fed faiz toplantısı ne zaman? Fed faiz kararı hangi gün açıklanacak?
Amerikan Merkez Bankası Fed faiz kararı merakla bekleniyor. Gözler 2022 Kasım ayında Fed faiz kararı toplantısına çevrildi. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Yılın 7. Fed faiz kararı toplantısından çıkacak olan karar merakla bekleniyor. Doların seyrini belirleyecek olan Fed faiz kararı toplantısı sabırsızlıkla bekleniyor.
KASIM AYI FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?
Fed toplantısı 1-2 Kasım'da yapılacak.
FED FAİZ KARARINI HANGİ GÜN AÇIKLAYACAK?
Faiz kararı 2 Kasım saat 21.00'de açıklanacak.
KASIM AYI FED FAİZ BEKLENTİSİ NE?
Fed'in gelecek haftaki toplantıda politika faizini 75 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılıyor. Banka'nın aralık toplantısında ise faizleri 50 baz puan artırmasına yüzde 58 ile daha yüksek ihtimal veriyor.
Analistler, gelecek hafta Fed ve BoE'nin faiz kararlarının yanı sıra veri gündeminde, yurt içinde enflasyon, ABD'de tarım dışı istihdam ve fabrika siparişleri, Avro Bölgesi'nde büyüme ve enflasyon ile
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