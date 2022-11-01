TUS tercih sonuçları açıklandı mı? TUS 2022 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

01 Kasım 2022 Salı, 12:46

19-25 Ekim 2022 tarihleri arasında tercih işlemleri gerçekleşen TUS Sınavı'nda gözler şimdi gelecek sonuçlarda. Binlerce aday tercih sonuçlarını merakla bekliyor. İşte ayrıntılar...

2022 TUS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 TUS Sınavı tercihleri 14 Ekim'de sona ermiş, sonuçlar ise 21 Ekim'de açıklanmıştı. Bu senenin tercih sonuçlarının hangi tarihte yayımlanacağı henüz bilinmiyor.

SONUÇLARA NEREDEN ULAŞILACAK?

Adaylar, tercih sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler.