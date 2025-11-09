2026 KPSS Ortaöğretim sınavının ne zaman yapılacağı, kamuda görev almak isteyen lise mezunları tarafından araştırılıyor. Peki, KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak? KPSS Ortaöğretim sınavına kimler girebilir?

2026 KPSS ORTA Ö ĞRETİM NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak KPSS'nin lise mezunlarına yönelik oturumları, 2 yıl ara ile düzenleniyor.

KPSS Ortaöğretim oturumu, 2024 yılında yapıldığı için 2025 yılında yapılmayacak. Sınav ÖSYM tarafından 2026 yılında organize edilecek. Sınavın net tarihi ise ÖSYM tarafından yayımlanacak olan 2026 sınav takvimiyle birlikte belli olacak.

KPSS ORTA Ö ĞRETİM SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

ÖSYM tarafından her 2 yıl da bir düzenlenen KPSS ortaöğretim oturumu, memur olmak isteyen adaylar için önemli sınavlardan biri.

KPSS ortaöğretim oturumuna, lise mezunları veya sınav yılı içinde mezun olacak olan lise son sınıf öğrencileri katılım sağlayabiliyor.