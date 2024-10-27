KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman? KPSS ortaöğretim tercihi nasıl yapılır?

KPSS tercihleri ÖSYM'nin tercih kılavuzunu erişime açmasının ardından başlayacak. Peki, KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman? KPSS ortaöğretim tercihi nasıl yapılır?

KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman? KPSS ortaöğretim tercihi nasıl yapılır?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.10.2024 - 13:33

4 Ekim'de ÖSYM tarafından açıklanan KPSS ortaöğretim sonuçlarının ardından, adaylar puanlarına göre tercih yapma sürecine girmeye hazırlanıyor. Peki, KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman? KPSS ortaöğretim tercihi nasıl yapılır?

KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2024 KPSS Ortaöğretim tercihlerinin başlayacağı tarih henüz belli olmadı.

KPSS Ortaöğretim tercih tarihleri kılavuzun yayımlanmasının ardından netlik kazanacak. Konu ile ilgili ÖSYM’den açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

KPSS ORTAÖĞRETİM 60, 65, 70, 75 PUAN İLE NEREYE GİRİLİR?

Geçtiğimiz süreçte KPSS tercihlerini kabul eden ve yerleştirme işlemlerini gerçekleştiren ÖSYM atama puanlarını erişime açmıştı.

KPSS ortaöğretim atama puanları kadro ve şehirlere göre farklılık göstermektedir. Aşağıdaki linke tıklayarak KPSS geçen süreçteki atama ve yerleştirme puanlarına ulaşabilirsiniz.


Etiketler: #kpss #2024 KPSS ORTAÖĞRETİM #tercih

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