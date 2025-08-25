KPSS sınav yerleri merak ediliyor. Sınav takvimine göre ilk olarak KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu sınavı gerçekleşecek. Peki, KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 KPSS ne zaman?



KPSS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2025 sınav giriş yerleri, ÖSYM tarafından genellikle sınavdan yaklaşık 10 gün önce açıklanmaktadır. 2025 KPSS Lisans sınavları 7 Eylül 2025 (Genel Yetenek-Genel Kültür), 13 ve 14 Eylül 2025 tarihlerinde (Alan Bilgisi oturumları) yapılacak. Bu doğrultuda, sınav giriş yerleri büyük olasılıkla Ağustos sonu ile Eylül başı arasında, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce açıklanacaktır. Kesin tarih ve bilgiler için ÖSYM'nin resmi internet sitesini takip etmek önemlidir

KPSS 2025 NE ZAMAN?

KPSS 2025 sınavı, 7 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek.