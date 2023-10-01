KPSS tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS tercihleri ne zaman yapılacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimi ile KPSS tercih tarihleri belli oldu. Peki, KPSS tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS tercihleri ne zaman yapılacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.10.2023 - 12:36
KPSS tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS tercihleri ne zaman yapılacak?
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) KPSS takvimini yayınladı ve tercih tarihleri öğrencilerin erişimine açıldı. Peki, KPSS tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS tercihleri ne zaman yapılacak?

KPSS 2023/2 TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan KPSS takvimiyle birlikte tercih tarihleri belli oldu.

KPSS tercihleri ÖSYM'nin takvimine göre; 20 Aralık 2023 tarihinde başlayacak ve 27 Aralık 2023 tarihinde son bulacak.

KPSS TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

KPSS tercih işlemleri, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.


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