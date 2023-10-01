Yayınlanma: 01.10.2023 - 12:36

Güncelleme: 01.10.2023 - 12:36

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) KPSS takvimini yayınladı ve tercih tarihleri öğrencilerin erişimine açıldı. Peki, KPSS tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS tercihleri ne zaman yapılacak?

KPSS 2023/2 TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan KPSS takvimiyle birlikte tercih tarihleri belli oldu.

KPSS tercihleri ÖSYM'nin takvimine göre; 20 Aralık 2023 tarihinde başlayacak ve 27 Aralık 2023 tarihinde son bulacak.

KPSS TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

KPSS tercih işlemleri, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.