ÖSYM duyurdu: ALES/3 başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca (ÖSYM) 19 Kasım'da yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/3) başvuruları başladı.

AA
Yayınlanma: 29.09.2023 - 10:26
ÖSYM duyurdu: ALES/3 başvuruları başladı
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ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar bugünden itibaren 9 Ekim'e kadar sınava başvurabilecek.

Sınava başvurular, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapılabilecek.

Adaylar, 19 Kasım'da yapılacak ALES'e ilişkin kılavuza ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilecek.


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