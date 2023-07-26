Yayınlanma: 26.07.2023 - 16:03

Güncelleme: 26.07.2023 - 16:03

"KPSS 2023/1 yerleştirme sonuçları açıklandı mı?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. KPSS sınavına giren adaylar yerleştirme sonuçlarına nereden ve nasıl bakacaklarını merak ediyor. Peki, KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı mı 2023? KPSS yerleştirme sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? İşte ayrıntılar...

KPSS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri gerçekleştirildi. 6 – 13 Temmuz tarihleri arasında alınan tercihlerin sonuçları, yapılan duyuru ile birlikte adayların erişimine açıldı.

KPSS 2023/1 tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM'den yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi;

"6-13 Temmuz 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2023/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır."

KPSS YERLEŞTİRME SONUÇLARINA NEREDEN, NASIL BAKILIR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, 26 Temmuz 2023 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecektir.

KPSS 2023 YERLEŞTİRME NASIL OLACAK?

Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacak.