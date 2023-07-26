Yayınlanma: 26.07.2023 - 15:54

Güncelleme: 26.07.2023 - 15:55

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlar ÖSYM'nin resmi adresinden yayınlandı.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 6-13 Temmuz 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2023/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adayların yerleştirme sonuçlarına 26 Temmuz 2023 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecekleri belirtildi.