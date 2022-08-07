KPSS'deki şaibelere bir suç duyurusu da Eğitim-İş'ten geldi: 'Bu hadise, eğitimin Susurluk'udur'

07 Ağustos 2022 Pazar, 02:00

Sendika, görevden alınan ÖSYM Başkanı Halis Aygün başta olmak üzere sorumlular hakkında “görevi kötüye kullanma” suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusu yaptı.

Dilekçede, “İncelemenin yalnızca 2022 yılıyla sınırlı tutulmayıp, daha önceki yıllar bakımından da değerlendirilmesi elzemdir” denildi. Suç duyurusuna ilişkin konuşan Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “Şaibeler ve çelişkilerle başlayan süreç, yine öyle devam ediyor” dedi.

‘BU NE YAMAN ÇELİŞKİ’

Yeni ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy’a işaret eden Özbay, “Bir tarikat KPSS sorularını çaldı diye ÖSYM başkanını görevden alıp yerine sosyal medya hesabında tarikat şeyhlerini öve öve bitiremeyen bir şahsı atıyorsunuz. Bu ne yaman bir çelişki” tepkisini gösterdi.

Özbay, “Son KPSS’deki skandallar, yakın geçmişteki suçların muhtemel parmak izleri. Dolayısıyla soruşturma sadece bugünü değil, geçmişi de kapsayacak şekilde ilerlemeli” ifadelerini kullandı.

Özbay, şöyle devam etti: “Nasıl oluyor da aynı yayınevinin Bursa şubesi, tanıtım afişinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun fotoğrafını kullanıyor? Bu işin siyasi ayağı kim? Bu kadar tantana hırsızlığı önlemek için değil koltukları tekrar paylaştırmak için mi kopuyor? Bu sorular nasıl sızdırıldı? Bu hadise, eğitimin Susurluk’udur. Bu güçler aydınlatılmazsa hukuk devletinin üzerine bir bardak ayran içersiniz. Bu hırsızlık aydınlatılmadan hiçbir sınav yapılmamasını istiyoruz.”