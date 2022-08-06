Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'KPSS' yanıtı: 'Aslında diyor ki...'

06 Ağustos 2022 Cumartesi, 17:57

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KPSS için yaptığı "Yani biz orada boşta bulunsak veya boşluğa düşsek bunu seçime kadar satacaklardı" açıklamasına yanıt verdi.

"Aslında diyor ki, muhalefet bu kadar güçlü olmasaydı, benim çalıntı sınavlar umurumda olmaz" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, "Ama işte seçim kapıda, ben de umursuyor gibi yapıyorum" dedi.

CHP lideri, "Gençler görün ve duyun; bu adam böyle biri, zihni böyle çalışıyor. Bunda ne hak var ne hukuk; ne haram var ne helal... Hiçbir şey yok. Sadece büyük bir boşluk"

"SADECE BÜYÜK BİR BOŞLUK..."

Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan iptal edilen KPSS ile ilgili 'biz orada boşta bulunsak bunu seçime kadar satacaklardı' demiş. Aslında diyor ki, muhalefet bu kadar güçlü olmasaydı, benim çalıntı sınavlar umurumda olmaz. Ama işte seçim kapıda, ben de umursuyor gibi yapıyorum.

Gençler görün ve duyun; bu adam böyle biri, zihni böyle çalışıyor. Bunda ne hak var ne hukuk; ne haram var ne helal... Hiçbir şey yok. Sadece büyük bir boşluk."

NE OLMUŞTU?

Soçi ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6'lı masayı hedef alarak "Yani biz orada boşta bulunsak veya boşluğa düşsek bunu seçime kadar satacaklardı" demişti.

Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı:

"FETÖ’cü grup mu desek; 6’lı masa mı desek; bir de masanın altı var, yedi… Şimdi dikkat ederseniz, aynı anda hepsi adeta aynı cümlelerle, aynı kelimelerle bunu tanımlamaya çalıştılar. Yani biz orada boşta bulunsak veya boşluğa düşsek bunu seçime kadar satacaklardı. Çünkü gençleri nasıl aldatırız gayreti içerisindeler. Tabii bu tutmadı. Çünkü biz durumu gördük. Durumu gördükten sonra, ben ÖSYM Başkanı olan arkadaşımızı da bir zan altında bırakmak istemem ama soruşturmaların hayırlı bir netice vermesi noktasından hareketle kendisini görevden almak suretiyle oraya hemen, 24 saati bulmadan bir arkadaşımızın atamasını yaptık."

"Bu atamayla beraber de hemen ekibini en güzel şekilde kurması için talimat verdik. Üst düzey de bir ekip oluşturduk ve bu ekiple çalışmalarına anında başladılar. Atamayı yaptığımız gibi çalışmayla da hemen ertesi sabah çıktı basın toplantısını yaptı ve önümüzdeki ayın 17’sinde de süreci başlatma kararını aldık. Sınavı iptal edilenlerden herhangi bir ücret talebi de kesinlikle olmayacak. ÖSYM, bundan sonraki süreci, kademeleri de inşallah en güzel surette devam ettirerek, şaibeleri de ortadan kaldırarak yoluna devam edecek."