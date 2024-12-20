Yayınlanma: 20.12.2024 - 11:40

Güncelleme: 20.12.2024 - 11:40

Kadro talebiyle kütüphanelerde ve arşivlerde istihdam edilmeyi bekleyen Bilgi ve Belge Yönetimi mezunlarının sıkıntıları sürüyor. Genç kütüphaneciler, kütüphanelerine kavuşmak istiyor.

Bu çerçevede; Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Başkanı Ali Fuat Kartal gazetemize açıklamalarda bulundu. Genç kütüphanecilerin işsizlikten bunalıma girdiğini söyleyen Kartal, “Son yıllarda özellikle belediyeler kütüphane açmaya başladılar. Bu olumlu bir gelişme ancak ne kütüphane açarken ne de kütüphaneyi işletirken maalesef kütüphaneciler akla gelmiyor. Bu bakış açısına sahip bir anlayışa “kütüphaneci” kimliğini kabul ettirmek zor” diye konuştu.

‘KÜTÜPHANECİLER YÖNETMELİ’

Bir mekâna kitap koymakla oranın kütüphane olduğu algısından kurtulmak gerektiğine dikkat çeken Kartal, “Kütüphanenin gerçek işlevini yerine getirebilmesi için kütüphaneyi bu mesleğin üniversite eğitimini almış kütüphanecilerin yönetmesi gerekiyor. Bu bağlamda bir belediye başkanımızla kütüphaneci istihdamı konusunda konuşurken, ‘Merak etme ben kütüphaneci istihdam ettikten sonra aradaki farkı gördüm. Yeterince kütüphaneci alacağım’ demişti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı birkaç yıldır il halk kütüphanelerini yenileme projeleri başlattı. Mimarisi ve kullanım alanları ile fark yaratan bu kütüphanelere maalesef uluslararası standartlarda kütüphaneci istihdam edilmiyor” dedi.

‘OKULLARDA KÜTÜPHANECİ OLMAYACAK’

Geçen ay Resmî Gazete’de yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği”ne ilişkin de konuşan Kartal, “Bir önceki yönetmeliğin revize edilmesidir. Eski yönetmelikte ‘3 bin kitabı olan okul kütüphanesine kütüphaneci atanır’ derken, bu sayı 10 bine çıkartılmış. Çok merak ediyorum: ‘MEB’e bağlı okullarda 10 bin kitabı olan kütüphane var mı?’ Ben ne duydum ne de gördüm. Bunun anlamı ‘MEB’e bağlı okullarda hiçbir zaman kütüphaneci olmayacak’ demek. Ta ki okul kütüphanelerinin eğitim ve öğretimin en önemli parçası olduğunu anlayan bir yönetim gelene kadar” ifadelerini kullandı.

‘KİTAP YOK, ÖDENEK YOK’

Eski Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer zamanında “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak” kampanyası yapıldığını anımsatan Kartal, “Sayın bakan meslek liselerinde 2 ayda 16 bin 361 kütüphane yapıldığını, bunun ortalama bir hesapla günde 272 yeni kütüphane yapılması anlamına geldiğini belirtmiş ve bunun takdire değer bir başarı olduğunu söylemişti.

Benim ziyaret ettiğim okullardan öğrendiğim kadarıyla, okullara meslek liselerinde yapılmış boş raflar gönderilmiş. Kitap yok, ödenek yok. Sayın bakan Yusuf Tekin’den ricam; özel kolejlerin okul kütüphanelerini ziyaret etsin, okul kütüphanesinin eğitim ve öğretime ne tür katkı sağladığını orada çalışan kütüphaneciler ve öğretmenlere sorsun” değerlendirmelerinde bulundu.











