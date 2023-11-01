KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023-2024 KYK bur ve kredi başvuru sonuçları nereden öğrenilir? KYK bursu ne zaman yatacak?

Yayınlanma: 01.11.2023 - 13:10

Güncelleme: 01.11.2023 - 13:10

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu burs ve kredi başvurusunda bulunan öğrenciler sonuçların ne zaman açıklanacağı merak ediyor. Peki, KYK bur başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023-2024 KYK bur ve kredi başvuru sonuçları nereden öğrenilir? KYK bursu ne zaman yatacak?

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs ve kredi başvuruları, 12-19 Ekim 2023 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirildi. Başvuruların tamamlanmasının ardından KYK burs başvuruları için değerlendirme süreci başladı.

Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları kasım ayında başlamış ve sonuçlar 16 Aralık'ta açıklanmıştı.

Buna göre; KYK burs başvuru sonuçlarının bu yıl kasım ayının sonlarına doğru açıklanması bekleniyor.

KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

Öğrenciler, kendilerine verilen şifrelerle internet üzerinden kredi ve burslarının yatırılacağı Ziraat Bankası şubelerini de öğrenebilirler. Ayrıca öğrencilerimiz bankamatik kartlarını da bankadan temin edecekler.

KYK BURS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuru sonuçları e-Devlet ekranı üzerinden sorgulanabilecek.

Öğrenciler başvuru sonuçlarını https://www.turkiye.gov.tr/genclik-ve-spor-burs-ogrenim-kredisi-basvuru-sonucu-sorgulama ekranı üzerinden yapabilecek.

2024 KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılı kredi ve burs rakamlarını lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin liraya çıkardıklarını açıkladı.