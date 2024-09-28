Yayınlanma: 28.09.2024 - 12:42

Güncelleme: 28.09.2024 - 12:42

KYK 2024 burs ve kredi başvuruları bu yılda e-Devlet üzerinden alınmaya devam edecek. Lisans ve ön lisans programlarında öğrenimlerine devam eden öğrenciler ile ilk kez yükseköğrenim programlarına kayıt yaptıran öğrenciler, KYK burs imkanlarından faydalanacak. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? KYK burs başvurusu nasıl yapılır?

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği kredi ve burs başvuruları geçtiğimiz eğitim döneminde 12-19 Ekim 2023 tarihleri arasında alınmıştı. Bu yılki başvuruların da ÖSYM'in yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Ekim ayında yapılması bekleniyor.

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır.