Yayınlanma: 08.10.2024 - 12:06

Güncelleme: 08.10.2024 - 12:13

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvuru süreci başladığı için, sürecin detayları merak edilmeye başlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), KYK burs ve kredileriyle ilgili sıkça sorulan soruları yanıtladı. Peki, KYK burs kimlere verilir? KYK burs öncelik durumu nasıl belirlenir? İşte, ayrıntılar...

KYK BURS KİMLERE VERİLİR?

Öncelikli burs verilecek kişiler:

Şehidin bekar çocukları, çocuğu yok ise bekar kardeşleri

Gazinin kendisi veya bekar çocukları

Sağlık kurulu raporu ile yüzde kırk ve üzerinde engeli olduğu tespit edilenler

Anne ve babasının her ikisi de vefat eden bekar kişi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak lise ve dengi öğrenimini tamamlayan veya 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile koruma altına alınanlar

Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar

Bakanlık tarafından belirlenen kıstasları taşıyan milli sporcular

Her öğretim yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarından alan yeterlilik sınavında ham puan bazında ilk yüze girenler

KYK BURS ÖNCELİK DURUMU NASIL BELİRLENİR?

Şehit veya gazi çocukları, eğer şehit bekar ise bekar kardeşi veya gazi bekar ise kendisi, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı’na teyit edilmektedir. Ayrıca, sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzeri engelli olduğunu belgeleyen bireylerin, raporlarının Ulusal Engelli Veri Bankası uygulamasında 18 yaş üstü alanında kayıtlı olması gerekmektedir. Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar da yine ilgili kurumdan Bakanlık tarafından onaylanmaktadır. Darüşşafaka Lisesinden mezun olan öğrencilerin durumu da benzer şekilde teyit edilmektedir. Amatör milli sporcular, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü veya amatör futbolcular için Futbol Federasyonu tarafından doğrulanmaktadır. Anne ve babası vefat eden bireylerin durumu, Bakanlık tarafından Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) üzerinden kontrol edilmektedir. Son olarak, ilk yüz öğrenci de ÖSYM Başkanlığı tarafından onaylanmaktadır.