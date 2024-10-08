KYK burs başvuruları başladı mı? KYK burs ücreti ne kadar? KYK burs ve kredi başvurusu nasıl yapılır?

Yayınlanma: 08.10.2024 - 11:03

Güncelleme: 08.10.2024 - 11:03

KYK burs başvuruları için süreç başladı. Üniversite, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin en önemli finansal destek kaynaklarından biri olan bu burslar, her yıl belirli tarihlerde alınmakta. Bu yıl, üniversiteye yeni başlayacak öğrenciler için KYK burs ve kredi başvurularının tarihleri merakla bekleniyordu. Gençlik ve Spor Bakanlığı, başvuruların başladığını duyurarak öğrencileri bilgilendirdi. Peki, KYK burs başvuruları başladı mı? KYK burs ücreti ne kadar? KYK burs başvurusu nasıl yapılır? İşte, ayrıntılar...

KYK BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

KYK burs başvuruları bugün (8 Ekim) başladı. Son başvuru tarihi ise 13 Ekim 23.59 olarak belirlendi.

2024 -2025 KYK BURS - KREDİ ÜCRETİ NE KADAR?

2024-25 KYK burs ve kredi ücretleri henüz açıklanmamış durumda. Ancak daha önceki yıl yapılan güncellemelerle, KYK burs ücretleri lisans öğrencileri için 1250 TL'den 2000 TL'ye, yüksek lisans öğrencileri için 2500 TL'den 4000 TL'ye ve doktora öğrencileri için 3750 TL'den 6000 TL'ye yükseltilmişti. Bu artışlar, öğrencilerin finansal ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmayı hedefliyor.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK burs ve kredi başvuruları, 13 Ekim Pazar günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapılacaktır. e-Devlet şifresi bulunmayan öğrencilerin, PTT şubelerinden e-Devlet şifresi alması veya alternatif giriş yöntemlerinden birini (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) kullanmaları gerekmektedir.

Başvuru esnasında öğrencilerin sunduğu ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla doğrulanacaktır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, mevzuata uygun olan öğrencilere burs veya öğrenim kredisi tahsis edilecektir. Ancak başvuru sırasında yanlış bilgi veren öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.