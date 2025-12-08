KYK burs ödeme takvimi araştırılıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilk kez burs ve kredi almaya hak kazanan öğrencilere yönelik iki aylık toplu ödemeler hesaplara yatırılıyor. Peki, KYK burs ödemeleri ne zaman yapılacak? 2025 2026 KYK burs ödeme tarihi belli oldu mu?

KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

İlk defa burs/kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan ekim ayının da ödemesini kapsamak üzere normal öğrenim süresince burs/kredi ödenmektedir.

Burs/krediler, öğrencilerin T.C. kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödenmektedir.

İLK ÖDEME NE ZAMAN YAPILACAK?

KYK burs ve kredi ödemelerinin 2025-2026 yılı için ekim ayında başlatılması bekleniyordu. Ancak, şu ana kadar 6 Kasım 2025 itibarıyla herhangi bir toplu ödeme açıklaması yapılmadı. Öğrenciler, ödeme tarihleri hakkında detaylı bilgiyi Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın resmi kanallarından takip etmeye devam ediyor.

BURS KREDİ ÜCRETİ NE KADAR?

2025 yılı itibarıyla KYK burs ve kredi ücretleri hakkında resmi açıklamalar henüz yapılmamış olsa da, mevcut verilere göre ön lisans ve lisans öğrencilerine aylık 3.000 TL, yüksek lisans öğrencilerine 6.000 TL, doktora öğrencilerine ise 9.000 TL ödeme yapılmaktadır. Bu tutarların 2026 yılı için Aralık ayında yeniden değerlendirilerek güncellenmesi bekleniyor. Zam oranlarına göre burs miktarının yüzde 30 artması durumunda 3.900 TL, yüzde 40 artarsa 4.200 TL, yüzde 50 artarsa 4.500 TL seviyelerine çıkabileceği öngörülüyor.