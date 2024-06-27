KYK bursu ne zaman kesilir? KYK bursu hangi durumlarda kesilir? Sınıfta kalınca KYK kesilir mi?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) bursunun ne zaman ve ne gibi durumlarda kesildiği, burs alan öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. Peki, KYK bursu ne zaman kesilir? KYK bursu hangi durumlarda kesilir? Sınıfta kalınca KYK kesilir mi?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.06.2024 - 14:21
KYK bursu ne zaman kesilir? KYK bursu hangi durumlarda kesilir? Sınıfta kalınca KYK kesilir mi?
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Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) bursunun kesilme nedenleri olabiliyor. KYK bursunun kesilmesiyle birlikte ise öğrenciler bunun nedenlerini araştırmaya başladı. Peki, KYK bursu ne zaman kesilir? KYK bursu hangi durumlarda kesilir? Sınıfta kalınca KYK kesilir mi?

KYK BURSU NEDEN VE NE DURUMLARDA KESİLİR?

KYK bursunun erken kesilme nedenleri şu şekilde sıralanıyor;

• Başarısız olma,

• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma,

• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma, ders kaydı yaptırmama

• Öğretim kurumunun kapatılması,

• Bakanlığımıza bağlı yurtlardan “yurttan süresiz çıkarma cezası” alma,

• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.


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