31. Dönem POMEM sözlü mülakatları ne zaman? Polislik fiziki yeterlilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesine 1500'ü kadın polis olmak üzere toplam 7 bin 500 polis alımı yapılacak. 31. dönem POMEM mülakat yeri ve tarihi merak ediliyor. Peki, 31. Dönem POMEM sözlü mülakatları ne zaman? Polislik fiziki yeterlilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.06.2024 - 09:25
31. Dönem POMEM sözlü mülakatları ne zaman? Polislik fiziki yeterlilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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31. dönem POMEM başvurularının ardından yapılan fiziki sınavlar da geride kaldı. POMEM kapsamında Fiziki Yeterlilik Sınavı aşamasının geride kalmasının ardından sıra sözlü mülakatlara geldi. Peki, 31. Dönem POMEM sözlü mülakatları ne zaman? Polislik fiziki yeterlilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

POLİSLİK FİZİKİ YETERLİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

POMEM fiziki yeterlilik sınav sonuçları açıklanmadı.

Söz konusu sonuçların Temmuz ayı başında www.pa.edu.tr adresinden ilan edilmesi bekleniyor.

31. DÖNEM POMEM MÜLAKATLARI NE ZAMAN?

POMEM mülakat tarihleri ve yerleri açıklanmadı.

31. dönem POMEM mülakat tarihlerinin yakın zaman içerisinde duyurulması bekleniyor. Mülakat tarihi www.pa.edu.tr adresinden ilan edilecek.

Konuya ilişkin resmi duyuru geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.


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