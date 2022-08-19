Öğrenciler direndi üniversiteler geri adım attı

19 Ağustos 2022 Cuma, 16:01

Doğuş ve Beykent üniversiteleri yaptıkları yüzde 300’e varan zamlar ile öğrencilerin ailelerinin tepkilerini çekmişti. Zamlara karşı günlerce eylem yapıldı.

Öğrencilerin ve velilerin mücadelesi sonrasında yüzde 79.6’ya çekme kararı aldı. Karar üniversitelerin internet sitelerinde yayımlandı.

Doğuş ve Beykent üniversitelerinin duyurusunda şunlara yer verildi:

"Sayın Öğrencimiz ve Velimiz, 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı mevcut öğrenci ücretlerimiz, ülkemizde ve dünyada yaşanan olağanüstü ekonomik koşullar altında zorunlu olarak güncellenmiş ve duyurulmuştu. Ancak kayıt yenileme sürecinde yapılan başvurular sonucunda verilen emsal mahkeme kararı gereği '2022 Temmuz ayı TÜFE oranı olarak belirlenen yüzde 79,60 oranında' kayıt yenileme ücretleri bir önceki yılın ücretleri üzerinden güncellenecektir.

Söz konusu oran peşin ödemede geçerli olup, ücretlerini vadeli olarak ödemek isteyenler için vade farkı ilave edilecektir. Kayıt yenileme işlemleri, süreçlerin tamamlanmasından sonra 29 Ağustos 2022-12 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır."

"ÖLÜMÜ GÖSTERİP SITMAYA RAZI EDİYORLAR"

Doğuş ve Beykent üniversitesinde süren eylemler sonucunda yüzde 79.6’ya çekilen kararın mücadelemizin ilk kazanımıdır diyen hukuk fakültesi ikinci sınıf öğrencisi Kıvılcım Çolak, Cumhuriyet'e konuştu.

Çolak şunları söyledi: “Bu karar, hakları için mücadele eden Doğuş Üniversitesi öğrencileri ve öğrenci ailelerinin mücadelesi sonucu alınmak zorunda kalınmıştır! Eğitimin en temel insani hak olarak ücretsiz olması gerektiğini savunuyoruz. Eğitimin özelleşmesi ve bir sektör haline gelmesi kabul edilemez. Doğuş Üniversitesi öğrencilerinin yürüttüğü mücadele, yan yana gelip birlik olduğumuzda haklarımıza göz dikenlere geçit verilmediğini göstermiştir. Ölümü gösterip sıtmaya razı etmek anlamına gelen bu adıma karşı eğitim hakkımızı savunacağımızı ve hukuki mücadele yollarını da devreye sokacağımızı ilan ediyoruz!”